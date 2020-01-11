بالصور والفيديو- تشييع جنازة السلطان قابوس في عمان

بدأت في العاصمة العمانية مسقط، مراسم تشييع جنازة سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية في وقتٍ سابقٍ عن عمر ناهز 79 عامًا.

وبثَّ التليفزيون الرسمي للسلطنة، مشاهد مباشرة لمراسم نقل الجثمان وهو في طريقه ليواري الثري، حيث أظهرت اصطفاف المواطنين العمانيين في الشوارع، لإلقاء النظرة الأخيرة على السلطان الراحل الذي حكم البلاد على مدى الأربعين عامًا الماضية.

أعلنت سلطنة عمان رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس.

وقال مجلس الدفاع العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، "إنه بالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلّم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت 11 يناير 2020 ردًا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس قد انعقد وقرر تنفيذ وصية السلطان قابوس، وأوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية".

وأضاف مجلس الدفاع في بيانه أنه "تشرف بحضور أفراد العائلة المالكة شهودًا على الإجراءات، وعليه فتم فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين، والإعلان بأن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان".

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، قد دعا في بيان سابق مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس.