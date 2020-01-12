مسيرات حاشدة في أستراليا احتجاجا على سياسة الحكومة حيال حرائق الغابات

شهدت مدن أستراليا اليوم السبت، مسيرات حاشدة احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة المركزية مع حرائق الغابات المستمرة هناك منذ شهر سبتمبر الماضى .

وذكر راديو // صوت أمريكا // - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن قرابة 30 ألف شخص شاركوا في مسيرة بمدينة سيدني وحدها، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء سكوت موريسون، ومتهمين إياه بعدم التعامل بشكل جاد مع ظاهرة ارتفاع درجات حرارة في العالم وتأثيرها على حرائق الغابات الأسترالية.

وعلى صعيد متصل، ناشد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم المواطنين تأجيل المسيرات المقترحة في ملبورن حتى لا تشكل أعباء إضافية على قوات الشرطة التي تشارك في عمليات إخماد حرائق الغابات، غير أن منظمي المسيرات تجاهلوا هذا النداء، وخرجوا إلى الشوارع، رغم الأمطار الغزيرة، معبرين عن شعورهم بالغضب والإحباط إزاء أسلوب التعامل مع الحرائق.

وكانت حرائق الغابات قد أدت إلى مصرع 27 شخصا على الأقل منذ شهر سبتمبر الماضي، مع تدمير نحو 10 ملايين هكتار من الغابات تمثل ما يربو على مساحة البرتغال .