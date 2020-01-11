تونس تنْعَى سلطان عُمان قابوس بن سعيد

نعت الجمهورية التونسية اليوم السبت، سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، أن "سلطنة عُمان فقدت ومعها الأمتان العربية والإسلامية القائد الحكيم ورجل الدولة المخلص الذي نذر حياته لخدمة وطنه وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لشعبه وجعل من بلده عامل استقرار وتوازن في المنطقة بما جلب له تقدير واحترام الأشقاء والأصدقاء".

وأضافت أنّ "تونس ستحفظ للراحل بصماته الناصعة في جعل العلاقات التونسية العُمانية مثالا يُحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء التي قوامها الصفاء والاحترام المتبادل والتعاون المخلص والبنّاء".

في السياق ذاته، يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد غدا /الأحد/ بزيارة إلى سلطنة عُمان؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.