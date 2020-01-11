 تغطية خاصة لوفاة السلطان قابوس: عمان تودع عاهل النصف قرن وتستقبل عهدا جديدا - بوابة الشروق
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تغطية خاصة لوفاة السلطان قابوس: عمان تودع عاهل النصف قرن وتستقبل عهدا جديدا

السلطان قابوس مع خليفته السلطان هيثم بن طارق في استقبال رسمي سابق
السلطان قابوس مع خليفته السلطان هيثم بن طارق في استقبال رسمي سابق

نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 12:54 م

تمر سلطنة عمان، بل ومنطقة الخليج العربي بأسرها، بلحظات تاريخية، بتوديع أطول حاكم عربي بقاء في السلطة بين القرنين العشرين والحادي والعشرين، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي وافته المنية بعد منتصف ليل أمس، لينتهي عصر كامل حكم فيه عمان لمدة 50 عاماً، بدأها بالإطاحة بوالده السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل، وإطلاق ثورة نهضوية شاملة على جميع المستويات في بلاده، ليخرجها من عزلتها الإقليمية، ويحولها إلى نقطة توازن سياسي واستراتيجي في المنطقة.

واتسم نقل السلطة في عمان بالسلمية والسلاسة رغم عدم تسمية قابوس لولي عهد طوال حياته وعدم إنجابه ولدا يخلفه، بمبايعة الأسرة الحاكمة سريعا للسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور -65 عاما- والذي كان وزيراً للثقافة، حيث نصت وصية قابوس التي جرى فتحها عقب وفاته، على تسميته خليفة له، لتستقبل عمان معه عهداً جديداً يُنتظر أن يكون امتداداً لعهد قابوس بسياساته العامة وحرصه على النأي بعمان عن الصراعات البين-عربية والبين-إقليمية وتقديم السلطنة ذات الموقع الجغرافي الفريد كوسيط دائم لحل النزاعات.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من تفاصيل في هذه التغطية المستمرة من "الشروق":

لماذا اختير هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس؟

 

بالفيديو.. أول ظهور رسمي لهيثم بن طارق أثناء الصلاة على السلطان الراحل

 

سلطان عمان الجديد يؤكد ثوابت بلاده باحترام سيادة الدول

 

السيسي يعلن الحداد 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

 

هيثم بن طارق البوسعيد.. من حقيبة الثقافة إلى عرش سلطنة عمان

 

عمان تحت حكم قابوس: الوسيط المحتمل دائما لحل الصراعات بالمنطقة

 

وعود السلطان قابوس لشعب عمان منذ 50 عاما: نهاية الحرمان وكسر القيود

 

كيف كانت عمان قبل صعود السلطان قابوس للسلطة؟ مسقط من الظلام إلى النور

 

«س-ج».. كيف يتم اختيار خليفة السلطان قابوس؟

 

في آخر عيد وطني قبل وفاته.. السلطان قابوس: ندعو دائما لإنهاء الخلافات ونبذ الشقاق

 

بعد وفاته.. تعرف على الموقف التاريخي للسلطان قابوس مع مصر

 

فيديو.. ماذا قدمت عمان تحت قيادة السلطان قابوس لمصر في المؤتمر الاقتصادي الأول؟

 

فيديو نادر.. شاهد: السادات يستقبل «قابوس» في القاهرة قبل القمة العربية عام 1973

 

الموت ينهي 5 عقود غيرت تاريخ سلطنة عمان.. محطات في حياة قابوس بن سعيد


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