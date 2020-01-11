تغطية خاصة لوفاة السلطان قابوس: عمان تودع عاهل النصف قرن وتستقبل عهدا جديدا

تمر سلطنة عمان، بل ومنطقة الخليج العربي بأسرها، بلحظات تاريخية، بتوديع أطول حاكم عربي بقاء في السلطة بين القرنين العشرين والحادي والعشرين، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي وافته المنية بعد منتصف ليل أمس، لينتهي عصر كامل حكم فيه عمان لمدة 50 عاماً، بدأها بالإطاحة بوالده السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل، وإطلاق ثورة نهضوية شاملة على جميع المستويات في بلاده، ليخرجها من عزلتها الإقليمية، ويحولها إلى نقطة توازن سياسي واستراتيجي في المنطقة.

واتسم نقل السلطة في عمان بالسلمية والسلاسة رغم عدم تسمية قابوس لولي عهد طوال حياته وعدم إنجابه ولدا يخلفه، بمبايعة الأسرة الحاكمة سريعا للسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور -65 عاما- والذي كان وزيراً للثقافة، حيث نصت وصية قابوس التي جرى فتحها عقب وفاته، على تسميته خليفة له، لتستقبل عمان معه عهداً جديداً يُنتظر أن يكون امتداداً لعهد قابوس بسياساته العامة وحرصه على النأي بعمان عن الصراعات البين-عربية والبين-إقليمية وتقديم السلطنة ذات الموقع الجغرافي الفريد كوسيط دائم لحل النزاعات.

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