استقالة رئيس «إسكوم» الجنوب أفريقية بسبب قطع الكهرباء

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن جابو مامبوزا، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الحكومية في جنوب أفريقيا "إسكوم هولدنجز"، قد استقال من منصبه، بعدما واصلت الشركة قطع التيار الكهربائي بالتناوب، بهدف تخفيف الأحمال، قبل ما هو متوقع في عام 2020.

وذكر بيان رئاسي في جنوب أفريقيا اليوم السبت أن مامبوزا تقدم باستقالته أمس الجمعة "وأعرب عن اعتذاره لعجز إسكوم" عن الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها أمام رئيس البلاد سيريل رامافوسا بعدم قطع التيار الكهربائي حتى يوم 13 من يناير الجاري.

ونفذت الشركة أكبر عمليات لقطع الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال في شهر ديسمبر الماضي، ثم تعهدت في اجتماع عقد في الحادي عشر من الشهر الماضي بعدم القيام بمزيد من عمليات قطع التيار خلال موسم العطلة التقليدية في البلاد. وكان مامبوزا يشغل حينذاك منصبي رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في إسكوم.

وأوضحت الرئاسة في بيانها أن جنوب أفريقيا "ستعلن قريبا مجلس إدارة معدل لإسكوم، يضم مزيجا مناسبا من خبراء الكهرباء والهندسة والحوكمة".

ووفقا لما أوردته "بلومبرج"، فإن الشركة المتعثرة نتيجة ديونها الضخمة، والتي وصفتها مؤسسة "جولدن مان ساكس" المالية الأمريكية بأنها أكبر خطر يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا، عرضت البلاد لدوامة ركود ثانية خلال سنوات قليلة بعد عمليات قطع التيار التي نفذتها في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تسجل البلاد تباطؤا في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4ر0 في المئة في عام 2019، وواحد في المئة في 2020، بحسب توقعات البنك الدولي.