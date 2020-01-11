سقوط 3 من تجار الاستروكس بحوزتهم 184 عبوة في غرب بنى سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة إهناسيا غرب بني سويف، من ضبط 3 عاطلين عُثر بحوزتهم على 184 عبوة، تحتوي على مادة عشبية مخدرة، معروفة بـ"الاستروكس" معدة للترويج على عملائهم بدائرة المركز.

وكان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود معلومات لوحدة المباحث، تفيد تجارة 3 شباب في عقار الأستوركس المخدر.

ونجح الرائد عماد عرفة، معاون أول المباحث والنقيب أسامة محروس، معاون المباحث، في ضبطهم، بعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، وهم: "إدورد س.ج" 21 سنة، مقيم قرية منهرة، و"عبدالرحمن س.م" 21 سنة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، و"كامل أ.م" 28 سنة، مقيم قرية بهنموه، بدائرة المركز.

وعُثر بحوزتهم على 184 عبوة بلاستيكية، تحتوى على مادة عشبية مخدرة، معروفة بـ"الاستروكس" مجهزة للبيع، وكذلك سلاح أبيض "كتر" ومبلغ ألفين و110 جنيهات، حصيلة الاتجار، ودراجة بخارية تستخدم في توزيع المخدر على عملائهم بقرى المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (76) لسنة 2020 إداري مركز شرطة إهناسيا، وبالعرض على النيابة العامة، أمر مدير نيابة إهناسيا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.