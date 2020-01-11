إحصائية: 92% من سكان عمان لم يشهدوا غير السلطان قابوس حاكما للسلطنة

توفى قابوس بن سعيد سلطان عمان، أمس، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، بعد مسيرة طويلة تولى فيها قابوس حكم البلاد لمدة 50 عامًا، عقب إعلانه سلطاناً، خلفا والده السلطان سعيد بن تيمور عام 1970.

ويعتبر "قابوس" صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب، وبعد إعلان التليفزيون العماني وفاته اجتمع عدد من المسؤولين والعائلة المالكة لفتح وصية السلطان، التى نصت على تعيين هيثم بن طارق آل سعيد حاكماً جديداً للسلطنة وبدأ مراسم تنصيبه.

وبسبب طول فترة حكم السلطان قابوس، فهناك شريحة كبيرة من سكان سلطنة عمان، لم تشهد حاكماً غيره، وهى الشريحة العمرية التى تقل أعمارها عن 50 سنة، ووفقا لموقع "مكتبة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، فإن عدد سكان عمان فى عام 2017 بلغ أكثر من 4 ملايين ونصف نسمة.

وأوضح الموقع، أن نسبة السكان الذى يبلغ عمرهم أقل من 54 سنة (أي الذين لم يشهدوا سلطاناً غير السلطان قابوس) حوالى 92.51% من إجمالي عدد السكان، وذلك فى مقابل 7.49% تبلغ أعمارهم أكثر من 54 سنة.

ومن اللافت أيضا أن السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد- الذي ولد عام 1954-، كان يبلغ من العمر 15 عاما حين تولى السلطان الراحل قابوس الحكم.

ووفقاً لموقع (worldometers) في إحصائياته لعام 2020، فإن عدد سكان سلطنة عمان وصل إلى حوالى 5 ملايين نسمة طبقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة.