 ميركل: برلين ستحاول إجراء لقاء بين الأطراف المتنازعة في ليبيا - بوابة الشروق
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ميركل: برلين ستحاول إجراء لقاء بين الأطراف المتنازعة في ليبيا

هديل هلال
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 6:23 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 6:23 م

قالت المستشارة أنجيلا ميركل، إن برلين ستحاول إجراء لقاء بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت، أن «ألمانيا لا تنوي التدخل في الدولة»، منوهة في الوقت ذاته بضرورة حل الأزمة هناك.

وأشارت إلى أملها في حل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، هذه المسائل، آملة في حلها بجهود مثمرة من قبل روسيا وتركيا.

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