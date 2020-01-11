رئيس وزراء النيجر: أكثر من مليوني شخص بالبلاد عرضة للمجاعة خلال 2020

قال رئيس وزراء النيجر بريجي رافاني، إن أكثر من مليوني شخص في بلاده قد يتعرضون للمجاعة خلال العام الجاري 2020، وذلك بناء على نتائج تقييم الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس وزراء النيجر - في بيان ألقاه أمام برلمان بلاده - أنه في محاولة لمواجهة هذا الخطر أعلنت حكومة النيجر عزمها تنفيذ استراتيجية مناسبة تسمح بإنقاذ مليوني شخص من نقص الغذاء الحاد خلال العام الجاري 2020.

وأشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي كان نتيجة متوقعه لضعف الإنتاج الزراعي الذي سجلته عدة مناطق منها: تيلابيري وديفا وشمال مارادى ودوسو وزيندر وتاهوا، فضلا عن أن ضعف إنتاج الأعلاف في المناطق الرعوية زاد من حدة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي على سبل العيش في معظم المناطق.

ولفت إلى أن الفيضانات التي شهدتها النيجر مؤخرا أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.