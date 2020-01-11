إيران تتهم حكومات دول غربية بشن حرب نفسية ضدها على خلفية تحطم طائرة أوكرانية

اتهمت إيران اليوم الجمعة حكومات دول غربية بشن "حرب نفسية" ضدها بزعم تلك الدول أن الطائرة البوينج، التى تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء الماضي، قد أسقطت بصاروخ، في الوقت الذى تم الزج فيه بمأساة الطائرة المنكوبة وبصورة أكبر في التوترات الجيوسياسية الراهنة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن علي عابد زادة رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية قوله اليوم الأربعاء، في إفادة صحفية متلفزة اليوم الجمعة "إذا كانوا متأكدين ولديهم الشجاعة ، فعليهم تقديم أى نتيجة تتضمن سندا علميا وتقنيا".

ولم يحدد المسؤول الإيرانى الحكومات الغربية التى يقصدها في تصريحه.

وذكرت الوكالة أن التعليقات الخاصة بتحطم الطائرة أدت إلى زيادة حدة الأزمة والمواجهة الدائرة حول الحادث، الذى وقع بعد ساعات من مهاجمة إيران للقواعد الأمريكية في العراق ، ردا على مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن كندا والمملكة المتحدة واستراليا أعلنت أن لديها معلومات استخباراتية تظهر أن الطائرة قد أسقطت، بينما قالت مصادر أمريكية إن صاروخين سطح – جو أطلقا وتم اكتشافهما بعد وقت قصير من أقلاع الطائرة الأوكرانية ، وأعقب ذلك وقوع انفجار .

ولقي ركاب الطائرة البوينج طراز 737 البالغ وعددهم 176 شخصا ، حتفهم جميعا، عندما تحطمت في أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران يوم الأربعاء الماضى في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.