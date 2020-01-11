الحكومة الألمانية ترحب باعتراف إيران بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة الأوكرانية

رحبت الحكومة الألمانية باعتراف إيران بمسؤوليتها عن حادثة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، والتي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، عن بيان طهران بأن الجيش قصف الطائرة عن طريق الخطأ: "كان من المهم أن توضح إيران ذلك. الآن يتعين على طهران استخلاص التبعات السليمة خلال معالجة هذه الكارثة المفزعة واتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم تكرار مثل هذا الشيء مجددا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب عن أسفه إزاء القصف، متعهدا بإجراء تحقيق دقيق في الواقعة، وقال: "التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم"، مؤكدا ضرورة تعويض أسر الضحايا.