خادم الحرمين وولي العهد السعودي ينعيان السلطان قابوس بن سعيد

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ببالغ الأسي والحزن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وذكر الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت - أن خادم الحرمين وولي العهد أعربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة في سلطنة عمان، وللشعب العماني، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عمان ومؤسس نهضتها الحديثة.

وقالا "إن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في عمان أحزانهم، يسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عمان وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".