أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن اقترابه من ضم صلاح محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد موافقة الأخير على إعارة اللاعب من أجل المشاركة بشكل أساسي.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "نسير في خطوات جيدة مع الأهلي بشأن صلاح محسن".

وتابع: "أخذنا موافقة بشكل مبدئي من الأهلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة، واقترب من سموحة بنسبة 90%".

وأضاف: "حسام حسن المدير الفني لسموحة يتميز بالإخلاص الشديد والأمانة والدقة، والفريق يعاني من سوء توفيق، ولم نتفاوض مع أي مدرب حتى الآن، ونأمل أن يتراجع التوأم عن قرار الرحيل".

وعن أزمة محمد طلعت لاعب المقاولون العرب بعد قيام اللاعب بالتوقيع مع سموحة ثم الانتقال للذئاب، أجاب: "هو وقع على عقد انضمام لنا ويتضمن شرط جزائي بثلاثة ملايين جنيه، حال تم الإخلال بالتعاقد".

وأردف: "فوجئنا بتوقيعه للمقاولون بعد توقيعه معنا، وسنسير في الطريق القانوني للحصول على حقنا، رغم أن رئيس المقاولون تحدث معي وديًا بأن نتنازل مقابل أن يعطينا المبلغ بعد ثلاثة أسابيع، ولكننا رفضنا".

واختتم: "صفقات يناير سيتم اختيارها وفقًا لرغبة حسام حسن".