أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن وفدا من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى البلاد الخميس المقبل لإجراء تحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا في الصين.

وقال بيان بالخصوص، إن الخبراء الأجانب خلال هذه الزيارة "سيجرون تحقيقا مشتركا مع العلماء الصينيين"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعرب يوم 5 يناير عن خيبة أمله لأن السلطات الصينية أخرت منح السماح بوصول مجموعة علمية دولية من الخبراء للتحقيق في منشأ كورونا.

فيما أرجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، هذا التأخير إلى "طبيعة الإجراءات الرسمية في ظروف الوباء".

بالمقابل أرجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، هذا التأخير إلى "طبيعة الإجراءات الرسمية في ظروف الوباء".

يذكر أن تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا سُجل نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر بعد ذلك في معظم دول العالم، وعدت منظمة الصحة العالمية العدوى جائحة في 11 مارس 2020.