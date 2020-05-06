كبير مستشاري الطب في بريطانيا: واحد من كل 20 مصابا بكورونا في لندن

قال كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، إن واحدًا من بين كل 20 شخصًا مصاب بفيروس كورونا في بعض مناطق لندن، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الاثنين.



وتعتبر بريطانيا، الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا، وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية.



وفي غضون ذلك، رصدت البلاد انتشارًا متسارعًا للمرض في بعض مناطقها.



و14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا.