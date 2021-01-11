بكر عن أزمته مع محمد فؤاد: البدعة اللي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي يشتمك

علق الموسيقار حلمي بكر، على أزمته الأخيرة بسبب أغنية المطرب محمد فؤاد «الحفلة»، قائلًا إنه لم يستمع إلى الأغنية ليقول رأيه فيها.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد: «أحب الحق الأصيل إني أقول ده صح أو غلط.. ممكن ميكنش فيه وصاية على صوته لكن لدينا دور ووصاية في حماية الذوق العام من الانهيار.. ده في حال إذا كنت سمعت الأغنية أصلًا».

وتابع: «البدعة الجديدة اللي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي بكر يشتمك.. لو عايز تنجح أغنية حتى لو كانت دون المستوى اأشبك مع حلمي بكر عشان يحصل لغط ولبط وتعمل ضجة .. أنا فوجئت بناس بتتصل بيا وتسألني عن رأيي في الأغنية قلتلهم ماسمعتهاش أصلًا فضحكوا.. إذا القضية مش موجودة».

واستطرد: «أنا اللي قلته بالضبط لما أسمع الأغنية هقول رأيي وأنا متخيل أن محمد فؤاد لما يختار أغنية هتكون جيدة لأنه له رصيد لدى الجمهور ده اللي قلته بس وقلت لو أخطأ هيدفع تمن ده».

وأكمل: «لازم نفرق بين الراب والمهرجانات فالأول هو فن الإلقاء على الإيقاع وده عالميًا مش بتاعنا، أما المهرجانات فهي فن الدجل على الجمهور».

وتساءل: «لما أقول في أغنية هاتي بوسة يابت، تبقى مشروعة؟ ولما أققول ابعتني لأمك تبقى مشروعة أو أختك فين؟ هل هذه كلمات؟ أو حط الفحمة على الحشيش لازم تعمل مشاهدات من باب حب الاستطلاع لكن المشاهدة علميًا لازم أسمع الأغنية من أولها لآخرها وبالتكرار يتعلم الأستاذ؟».