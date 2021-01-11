بكر عن أزمته مع محمد فؤاد: البدعة اللي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي يشتمك

علق الموسيقار حلمي بكر، على أزمته الأخيرة بسبب أغنية المطرب محمد فؤاد «الحفلة»، قائلًا إنه لم يستمع إلى الأغنية ليقول رأيه فيها.
وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد: «أحب الحق الأصيل إني أقول ده صح أو غلط.. ممكن ميكنش فيه وصاية على صوته لكن لدينا دور ووصاية في حماية الذوق العام من الانهيار.. ده في حال إذا كنت سمعت الأغنية أصلًا».
وتابع: «البدعة الجديدة اللي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي بكر يشتمك.. لو عايز تنجح أغنية حتى لو كانت دون المستوى اأشبك مع حلمي بكر عشان يحصل لغط ولبط وتعمل ضجة .. أنا فوجئت بناس بتتصل بيا وتسألني عن رأيي في الأغنية قلتلهم ماسمعتهاش أصلًا فضحكوا.. إذا القضية مش موجودة».
واستطرد: «أنا اللي قلته بالضبط لما أسمع الأغنية هقول رأيي وأنا متخيل أن محمد فؤاد لما يختار أغنية هتكون جيدة لأنه له رصيد لدى الجمهور ده اللي قلته بس وقلت لو أخطأ هيدفع تمن ده».
وأكمل: «لازم نفرق بين الراب والمهرجانات فالأول هو فن الإلقاء على الإيقاع وده عالميًا مش بتاعنا، أما المهرجانات فهي فن الدجل على الجمهور».
وتساءل: «لما أقول في أغنية هاتي بوسة يابت، تبقى مشروعة؟ ولما أققول ابعتني لأمك تبقى مشروعة أو أختك فين؟ هل هذه كلمات؟ أو حط الفحمة على الحشيش لازم تعمل مشاهدات من باب حب الاستطلاع لكن المشاهدة علميًا لازم أسمع الأغنية من أولها لآخرها وبالتكرار يتعلم الأستاذ؟».