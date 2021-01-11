يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 13

وادى النطرون 23 12

طنطا 24 15

شبين الكوم 24 15

دمنهور 23 14

بلطيم 23 14

مطروح 22 11

السلوم 22 11

سيوة 24 10

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 22 05

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 18 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 12

بنى سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادى الجديد 29 13

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20