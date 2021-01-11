قوافل هيئة قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية

تستمر فعاليات القوافل الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرى محافظة الدقهلية الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

فقد نظم قصر ثقافة ميت الفرماوي قافلة ثقافية بقرية دنديط بمركز ميت غمر تضمنت ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين للأطفال، تلاها أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من مواهب القرية واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الشباب حركة الوصل بين الحاضر والمستقبل" ألقاها أحمد العوضي، وأشار فيها إلى أن الشباب في كل أمة بمثابة عمودها الفقري ويدها القوية التي تفكر وتخطط فتبني وتحمي وهمزة الوصل التي تربط بين الحاضر والمستقبل.

وعقد قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة بعنوان "مناقشة مناهج تحليل النص الأدبي" حاضرها الشاعر عبد العال عبد العليم والذي أوضح أن من أهم المناهج الأدبية التي تستخدم في تحليل النص هي المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي وكل من هذه المناهج يختص بدراسة وتحليل جانب من جوانب النص الأدبي، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد خليفة قصيدة بعنوان "وهبت نفسي" وسعد زغلول قصيدة "حصان حلاوة" وألقى الشاعر محمود عثمان قصيدة "الرسم حرام" والشاعر أحمد مجدي قصيدة "طله من الدور الأخير" والشاعر محمد العدوي قصيدة بعنوان "ولا أنا شاعر".

ونظم قصر ثقافة نجيب سرور بـ"إخطاب" يوما ثقافيا بالتعاون مع مدرسة إخطاب الثانوية التجارية بدأ بمحاضرة بعنوان "الشباب المصري.. تحديات الواقع وتطلعات المستقبل" ألقاها علاء نصر، تحدث فيها عن ضرورة إنشاء المؤسسات الشبابية الحكومية والخاصة التي تظهر الاهتمام وتظهر التنافس البناء في خدمة الشباب وتكثيف النوادي الصيفية ودعمها ووضع الخطط الإبداعية في ارتقائها وإعداد قنوات فضائية تهتم باهتمامات وهموم وتطلعات الشباب وتثقيف المجتمع بالتعامل الأمثل مع أخطاء الشباب وضرورة تفعيل البناء التربوي والبرامج الوقائية من خلال المدارس، إلى جانب إقامة مسابقة ثقافية في المعلومات العامة تنوعت ما بين دينيه وثقافية وألغاز، واختتم اليوم الثقافي بورشة فنية.