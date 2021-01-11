أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم. من المقرر أن يبدأ البناء في غضون أشهر، وتطمح المملكة العربية السعودية أن تصبح المدينة الجديدة خالية من الانبعاثات.



فيما يلي سؤال وجواب عن تفاصيل المشروع الجديد، طبقاً للمعلومات الواردة عن المشروع بموقعه الرسمي:



ماذا نعرف عن مشروع "ذا لاين"؟



المشروع الجديد هو المخطط الحضري لمدينة نيوم، وهو سلسلة من المجتمعات معززة بالذكاء الاصطناعي. وهي أيضاً خالية من الانبعاثات الكربونية، وبلا ضوضاء أو تلوث أو حتى مركبات في الشارع.



أين يوجد المشروع بالتحديد؟ وما الهدف منه؟



يمتد المشروع بطول 170 كيلومتراً من ساحل نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويمر بجبال وصحراء نيوم شرقاً.



ونظراً لطبيعة الموقع الجغرافي للمشروع بالقرب من البحر الأحمر،فإن 40% من سكان العالم سيستطيعون الوصول إلى نيوم في أقل من 4 ساعات.



يهدف التصميم إلى جعل المشي نمطاً أساسياً للحياة، لكن ذلك لا يعني صعوبة التنقل، فالمدينة الجديدة متعدد الاستخدامات في إمكانية الوصول بكل سهولة إلى المرافق والحدائق العامة، وذلك في مدة أقصاها 5 دقائق سيراً على الأقدام من أي مكان بالمشروع.



كيف يعمل المشروع؟



الطاقة المتجددة هي عماد المشروع الجديد، إذ يعمل المشروع باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وحسب المعلومات المتاحة سيسهم المشروع في إضافة 180 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.



لماذا أطلقت السعودية المشروع؟



حسب تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، فإن المشروع تم التخطيط له ليكون الإنسان هو الركيزة الأساسية للمشروع.



وتساءل: "لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟".



من أين يأتي تمويل هذا المشروع الضخم؟



"العمود الفقري للاستثمار في مشروع ذا لاين سيأتي من دعم حكومة المملكة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات"، حسب تصريحات ولي العهد أثناء افتتاح المشروع.



متى يتم الانتهاء من نيوم؟



يعمل نيوم على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في 2025، على أن يتم تطوير "ذا لاين" في الربع الأول من عام 2021.