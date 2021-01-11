بيلوسي: مجلس النواب سيمضي قدما اليوم في خطوات عزل ترامب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأحد، في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين أن مجلس النواب الأمريكي سيمضي قدما اليوم الاثنين في خطوات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت بيلوسي، أنه سيتم طرح قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى "عقد اجتماع وتعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإعلان أن الرئيس غير قادر على تنفيذ مهام منصبه".

وقالت رئيسة مجلس النواب "ندعو نائب الرئيس للرد في غضون 24 ساعة".

وأوضحت بيلوسي:"سنمضي قدما في طرح إجراءات العزل في مجلس النواب".

وأكدت "في حماية دستورنا وديمقراطيتنا، سنتصرف على وجه السرعة، لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا لكليهما".

وأضافت أنه "بمرور الأيام، اشتدت فظاعة الاعتداء المستمر الذي يرتكبه هذا الرئيس على ديمقراطيتنا، وكذلك الحاجة الملحة للتحرك".