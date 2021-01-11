طلال أبو غزالة: الحركات الشعبوية تمتد في العالم وتلتهم الديموقراطية

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن الحركات الشعبوية تمتد في العالم وتلتهم الديموقراطية، مشيرًا إلى أنها إلى جانب قوة مواقع التواصل الاجتماعي تحدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن إعلان ترامب إنشاء موقع منافس لتويتر بعد أن تم إيقاف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يدل على أن العصر الحالي هو عصر المعرفة.

وأشار إلى أن البعض يتوقع أن ترامب قد يستغل سلطته لإعلان الأحكام العرفية، مضيفًا أن ناخبين ترامب مؤمنين به ويعتبرونه قدرًا ومستقبلًا لبلادهم.

وأوضح أن الولايات المتحدة أكثر الدول امتلاكًا للأسلحة ودستورها يكفل لمواطنيها بحمل السلاح، مشيرًا إلى أن الوضع بالولايات المتحدة ملتهب وحملة السلاح من المواطنين لا يتحلون بصبر السياسيين.