قال المهندس خالد صديق، مدير الصندوق التنفيذي لتطوير العشوائيات، إن الصندوق انتهى من تطوير 296 منطقة عشوائية خلال عام 2020، لافتًا إلى تحديث الأرقام خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف صديق، خلال لقاء مع فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن حجم المصروفات على المناطق العشوائية يتجاوز 30 مليار قريبًا، مشيرًا إلى الانتهاء من تأمين وبناء أكثر من 180 ألف وحدة.

ولفت إلى الانتهاء من مشروع الضغط العالي في القليوبية، قائلًا إن عدد الأسر التي تعيش تحت خط الضغط العالي 12 ألف أسرة، وهو ما يتطلب سياسة مختلفة في التعامل.

ونفى إنشاء وزارة الكهرباء كابلات فوق أماكن سكن المواطنين، موضحًا أن الصندوق يعمل على تغيير المسار ودفن الكابلات، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن نقل 12 ألف أسرة له تكلفة أعلى من بقاء الأسر في مكانها، مؤكدًا أن الحفاظ على النسيج المجتمعي للبيوت أول الحلول التي يستهدفها الصندوق في الأماكن المشابهة.