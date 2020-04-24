بولندا تقرر استئناف الدراسة لصغار الطلاب اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة البولندي أدم نيدزيلسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت استئناف الدراسة لصغار الطلاب اعتبارا من 18 يناير الجاري، مع استمرار باقي القيود المفروضة للتصدي لجائحة كورونا.



وأضاف نيدزيلسكي خلال مؤتمر صحفي أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و9 سنوات سوف يعودون للمدارس بمجرد انتهاء العطلة الشتوية يوم الأحد المقبل.



وصرح مسؤولون حكوميون خلال المؤتمر الصحفي أنه عند اتخاذ هذا القرار، اضطرت بولندا لتقييم مخاطر انتشار فيروس كورونا مقابل تكلفة عدم حصول الطلاب على التعليم المباشر، التي تصل إلى أعلى مستوياتها بالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية.



وذكر وزير التعليم البولندي شميسلاف شارنيك أن بلاده أطلقت اليوم الاثنين حملة واسعة النطاق لاختبارات فيروس كورونا بين مدرسي التعليم الابتدائي. وبحلول نهاية الأسبوع، سيكون جميع المدرسين الراغبين قد أجروا اختبارات الكشف عن الفيروس وعرفوا نتائجها.



وقال نيدزيلسكي إن إعادة فتح المدارس الابتدائية هو التغيير الوحيد في نظام التصدي لجائحة كورونا في البلاد، في حين أن باقي القيود مثل وضع حد أقصى لعدد المشاركين في التجمعات العامة والإغلاق الجزئي للمراكز التجارية وإغلاق الحانات والمطاعم ودور السينما والمسرح ستظل سارية إلى ما بعد ١٧ يناير الجاري.



وسجلت بولندا حتى الآن أكثر من 31 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.