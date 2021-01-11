تعرف على شرط تركيا لشراء دفعة ثانية من منظومة «إس - 400» الروسية

صرح رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، بأن بلاده مستعدة لشراء مجموعة ثانية من منظومة" إس -400" من روسيا، بشرط نقل تكنولوجيا تصنيعها المشترك إلى تركيا.



ونقلت قناة "سي إن أن" الناطقة بالتركية عن دمير قوله: "طالما لم تتخذ تدابير عقابية إضافية (من طرف الولايات المتحدة) لا نرى أي مخاطرة. لو أردنا لكانت الدفعة الثانية من (إس – 400) قد وصلت اليوم، لكن الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا مهمان بالنسبة لنا".



ولفت المسؤول عن الصناعات الدفاعية التركية إلى أن أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للجو التي تلقتها تركيا "جاهزة للتشغيل وسيتم استخدامها بمجرد بروز ضرورة لذلك"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



يشار إلى أن عمليات تسلم المنظومة الصاروخية الروسية الحديثة التي بدأت صيف عام 2019، أثارت أزمة في العلاقات التركية الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية، مهددة بالمقابل بتأخير أو حتى إلغاء بيع مقاتلات إف - 35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقا لقانون كاستا، فيما رفضت أنقرة تقديم تنازلات لواشنطن، وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس – 400".



وفرضت الولايات المتحدة بالنهاية عقوبات على مسؤولين أتراك ومؤسسات مسؤولة عن الحصول على منظومة "إس - 400" الصاروخية المضادة للجو، والتي قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إنها ستعرض العسكريين الأمريكيين للخطر.



وفي هذا السياق، رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رد الفعل الأمريكي أظهر مرة أخرى عدم قدرة واشنطن على المنافسة العادلة.