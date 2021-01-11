انتهاء تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث في القاهرة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، بقدرة (120 M V.A)، قابلة للتوسع مستقبلا حتى (200 MV.A).

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد (66 K. V)، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية "محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس".

وأشار إلى بدء أعمال تحميل محطة محولات المنطقة الصناعية لتغذية جميع موزعات المنطقة الصناعية من محطة محولات المنطقة الصناعية وفصل أحمال المنطقة الصناعية تماما عن السكني.

وأوضح أنه جرى البدء في اختبارات كابلات التغذية بكمية ١٥ كم من إجمالي كمية ٦٥ كم لتكون موجودة، وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.

وذكر أن تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تشغيلها في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري، موضحا أن المحطة ستغذي ٧ موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، بجانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحي ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد علي، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إن تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، ما يساهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة الصناعية.