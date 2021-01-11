القبض على مدير مخبز لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من بطاقات التموين

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدير مخبز بلدي بروض الفرج، لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين و900 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بأمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بحي روض الفرج، بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز البلدي، من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين، وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز دون التصنيع الفعلي باستخدام ماكينة صرف الخبز، وبإجراء التحريات تم التوصل للمخبز، وضبط المسئول عنه عمر. س. أ "36 سنة" المدير المسئول عن المخبز ومقيم الجيزة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم حصر المبالغ المالية المستولى عليها وقدرت 5.958.444 جنيه.