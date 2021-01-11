 القبض على مدير مخبز لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من بطاقات التموين - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

القبض على مدير مخبز لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من بطاقات التموين

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 4:06 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 4:06 م

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدير مخبز بلدي بروض الفرج، لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين و900 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بأمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بحي روض الفرج، بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز البلدي، من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين، وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز دون التصنيع الفعلي باستخدام ماكينة صرف الخبز، وبإجراء التحريات تم التوصل للمخبز، وضبط المسئول عنه عمر. س. أ "36 سنة" المدير المسئول عن المخبز ومقيم الجيزة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم حصر المبالغ المالية المستولى عليها وقدرت 5.958.444 جنيه.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك