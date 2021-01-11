 محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد ماهر بالبلينا - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد ماهر بالبلينا

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:33 م

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند " محمد ماهر مبارك إبراهيم" من أبناء سوهاج، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية الباسكية بمركز البلينا.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد متمنياً من الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

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