طلال أبو غزالة: ترامب قد يستغل آخر أوراقه بإعلان الحرب على إيران أو الصين

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن الناخب الأول والحاسم للانتخابات الرئاسية الأمريكية هو مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن ترامب قد يستغل آخر أوراقه من خلال إعلان الحرب على إيران أو الصين، موضحًا أن هناك فرقًا بين الإعلان والدخول في الحرب.

وذكر أن إعلان الحرب يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات بتغير القيادات، مشيرًا إلى أنه لا مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية من خوض حرب ضد إيران.

وأشار إلى أن الصين هي العدو الرئيسي لمستقبل لولايات المتحدة كقطب دولي أوحد، وهو الأمر الذي أكده وزراء خارجيتها على مر العصور، لافتًا إلى أن الحرب على الصين ورقة لرابحة بالنسبة لترامب، خاصة وأن جميع أطياف الشعب الأمريكي سيصطفون ورائه بعد هذه القرار؛ لمعرفتهم بخطر الصين عليهم.