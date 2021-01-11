قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الوقاية، إنه يتم تجهيز مراكز حضارية للراغبين بتلقي لقاح كورونا في كل محافظات الجمهورية مجهزة بكل وسائل الراحة لكبار السن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن لن يتم بدء تداول لقاح كورونا إلا بعد ضمان تدفق كميات تكفي للجرعة الثانية، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني لبدء تداول اللقاح تعلنه وزارة الصحة.



وأوضح أن اللقاح الصيني حصل على موافقة هيئة الدواء المصريةبعد خضوعه لإجراءات معملية للتأكد من صلاحيته وخلوه من أي شوائب، موضحًا أن اللقاحات لا يتم تداولها إلا بعد خضوعها للتجارب المعملية والإكلينيكية، إلى جانب حصولها على موافقة من هيئات الدواء العالمية.



وأشار إلى أن لقاحات فيروس كورونا أخذت ضجة إعلامية كبيرة، وأخباره تقدر بالمليارات، مؤكدًا أنه لا توجد شركة تستطيع تلبية احتياجات كل الدول من اللقاحات.









