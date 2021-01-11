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الزعيم الكوري الشمالي يعزز سلطته بلقب جديد

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:07 ص

 عزز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون موقعه على رأس حزب العمال الحاكم في البلاد بعد تعيينه أمينًا عامًا للحزب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

وتم منحه اللقب الجديد خلال المؤتمر العام الثامن للحزب في العاصمة بيونج يانج. وجرى التصويت ، الذي يعتبر إجراءً شكليًا، يوم الأحد بعد تعديل طفيف في قواعد الحزب.

يشار إلى أن كيم جونج أون هو الثالث في سلالة حكام البلاد بعد والده كيم جونج إيل وجده كيم إيل سونج.

وبعد وفاة والده في أواخر عام 2011، سرعان ما تم إعلان كيم جونج أون القائد الأعلى للجيش والحزب والدولة في كوريا الشمالية.

وكان قد جرى انتخابه رئيسا للحزب خلال المؤتمر العام السابع قبل خمس سنوات .

ولا تزال كوريا الشمالية تعيش في عزلة بسبب طموحاتها النووية.

وقال كيم كونج أون يوم الأربعاء الماضي إنه يريد توسيع القدرات العسكرية للبلاد بشكل كبير، على الرغم من العقوبات الدولية والمشاكل الاقتصادية الكبيرة.

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