وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1.93 مليون حالة تقريبًا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 40 ألفًا و936 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.57 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 50 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفًا و497 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 343 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا يوم الجمعة الماضي بواقع 1188 حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 ديسمبر، يبلغ 33 ألفًا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و921 ألفًا و24حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 40 ألفا و686 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و545 ألفا و500 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 6ر166 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.18، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 118 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبًا.