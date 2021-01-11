 الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين في نينوى وصلاح الدين - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 إرهابيين في نينوى وصلاح الدين

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 10:14 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

 

وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن الموقفين من المطلوبين وفق قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، مشيرة إلى إلقاء القبض على اثنين في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين.

 

ولفتت إلى صدور مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقا من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بتنظيم داعش، كاشفة عن اعترافهم خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين حيث تم تدوين أقوالهم وتسليمهم لجهة الطلب.

 


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