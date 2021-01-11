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عمان تسجل 172 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 1:09 م

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 130 ألفًا و780 في البلاد.

 

وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1508.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 157 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 123 ألفًا و24.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.

 


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