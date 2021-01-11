أغنى رجل في جورجيا يعتزل السياسة

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أعلن الرئيس الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي اليوم الاثنين تنحيه عن رئاسة الحزب الحاكم واعتزاله العمل السياسي.

وقال الملياردير الذي يرأس الحزب الحاكم "الحلم الجورجي": "أعتقد أنني أنجزت مهمتي".

وأضاف إيفانيشفيلي إنه لن يتنحى عن منصبه فحسب، بل سيترك الحزب بالكامل ويعود إلى حياته الخاصة، منهيا حياته السياسية التي استمرت نحو 10 أعوام.

وقال إيفانيشفيلي: "في غضون أسابيع قليلة سوف أبلغ من العمر 65 عاما، وهذا أحد أهم أسباب قراري".

وأشار إلى أنه كانت هناك دعوات لتولي جيل أصغر زمام الحزب الحاكم لتعزيزه بشكل أكبر.

ويأتي هذا الإعلان بعد فوز حزب الحلم الجورجي بنسبة 48% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية منذ أسابيع قليلة، والتي يعتقد نصف السكان أنها مزورة، وفقا للاستطلاعات.

وتحدثت المعارضة عن تزوير الانتخابات، ولم تعترف بنتيجتها، كما أنها تقاطع البرلمان الجديد وتطالب بانتخابات جديدة.

يشار إلى أن إيفانيشفيلي هو أغنى رجل في جورجيا، حيث جمع ثروة من تجارة المعادن والأعمال المصرفية والعقارية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وكان قد أسس حركة للمواطنين عام 2011 أسفرت عن تأسيس حزب الحلم الجورجي، الذي عزز التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).