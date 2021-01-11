حبس 4 متهمين في زراعة المخدرات بأسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أبنوب بإشراف المستشار أحمد عبدالناصر رئيس النيابة، حبس 4 متهمين في قضايا زراعة مساحات المخدرات بقرية بني محمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت حملة أمنية بأسيوط، ضمت أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، وعصام غانم رئيس فرع الأمن العام، ووائل نصار مدير المباحث الجنائية، والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث أبنوب، ومعاونوه وقوات من الأمن المركزي، اقتحمت مزارع المخدرات، بقرية بني محمد دائرة مركز أبنوب، وأسفرت عن ضبط 7 أفدنة من مخدر البانجو، و2 طن بانجو معدة للتوزيع داخل أجولة، وتحرير 10 بنادق آلية و8 خزن و350 طلقة، وضبط 10 أشخاص مطلوبين في عدد من القضايا من بينهم 4 متهمين حائزي المخدرات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف العناصر الإجرامية الخطرة متجري ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والقائمين على زراعتها والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.