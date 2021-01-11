الإسماعيلي يتلقى خسارة ثقيلة من الرجاء بثلاثية ويودع البطولة العربية

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تلقى نادي الإسماعيلي خسارة ثقيلة من مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، بثلاثية نظيفة في مراكش بإياب نصف نهائي منافسات البطولة العربية للأندية “كأس الملك محمد السادس” نسخة 2020-2021، ليودع البطولة نهائيًا بمجموع المباراتين ٣-١ حيث كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وحصد الرجاء بطاقة الترشح للمباراة النهائة والتي سيخوضها ضد فريق اتحاد جدة السعودي.

وسجل أهداف الرجاء محسن متولي ومالونجو وبن حليب في الدقائق 62 و 67 و 87 من عمر المباراة، حيث جاء الأول من ركلة جزاء.

وتماسك الاسماعيلي في شوط المباراة الأول وقام بغلق المساحات أمام الفريق المغربي قبل أن ينهار الدراويش في الشوط الثاني.

وخاض الرجاء المباراة بدون مديره الفني السلامي، بسبب اصابته بفيروس كورونا، وقام مساعده هشان بوشروان بإدارة الفريق من خارج الخطوط.