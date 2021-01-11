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بريطانيا تخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع

التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:10 م
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة تخطط لتحصين عشرات الملايين من الأفراد ضد فيروس كورونا المستجد بحلول الربيع.

وأضافت الوزارة البريطانية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه الخطة ستأتي بالتزامن مع نشر 2700 موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية أن بريطانيا وضعت خططًا "لتوسيع نطاق" برنامج التطعيم بسرعة متعهدة بامتلاك القدرة على تقديم "ما لا يقل عن مليوني لقاح" في إنجلترا أسبوعياً بحلول نهاية يناير في أكثر من 2700 موقع في المملكة المتحدة.

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