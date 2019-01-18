جماهير الإسماعيلي تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مجلس إبراهيم عثمان

نظمت جماهير نادي الإسماعيلي وقفة احتجاجية أمام مقر النادي منذ قليل، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان بعد خروج الفريق من البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثية.

وهتفت الجماهير الصفراء ضد مجلس الإدارة واللاعبين وطالبات برحيلهم.

وودع فريق الإسماعيلي البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، في إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد ليحسم الرجاء بطاقة التأهل إلى النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

افتتح التسجيل للرجاء كابتن الفريق محسن متولى من ضربة جزاء ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.