استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يريدون عزل ترامب قبل تنصيب بايدن

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أجرت هيئة الإذاعة الأمريكية "ايه بي سي"، المعارضة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، استطلاعا بالتعاون مع شركة ايبسوس حول رأي المواطنين الأمريكيين في عزل ترامب.

وقال الاستطلاع إن 560 ممن شملهم الاستطلاع يفضلون عزل ترامب قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، 20 يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حمل 67% ممن شملهم الاستطلاع، المسؤولية لترامب عن أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي هذا الأسبوع والتي خلفت 5 قتلى.

يأتي ذلك بعدما طلب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من مؤيديه "القتال كقوة الجحيم"، بحسب تعبيره، لزعمه تزوير الانتخابات لصالح بايدن.

بعد ذلك بوقت قصير، اقتحمت مجموعة من المحتجين مبنى الكابيتول وحطمت أجزاء بداخله، وأحدثت الفوضى بمكتب رئيسة النواب نانسي بيلوسي، كما سرقت منصتها التي تلقي من خلالها الأحاديث بداخل المجلس.

وكانت أولى الضحايا سيدة بطلق ناري في الصدر، ثم توفي ضابط شرطة في الكابيتول، بعد أن صدمته طفاية حريق.

وتتطلع بيلوسي لعزل ترامب قبل حفل تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، تجنبا لأي اضطرابات قد تحيق بالبلاد، وفق قولها.

وفي سياق متصل، أغلقت شركة تويتر حساب ترامب بشكل نهائي، مبررة ذلك بتدوينه للتحريض على العنف أكثر من مرة.