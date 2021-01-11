مدير البطولة العربية يؤكد غياب حجازي عن مباراة النهائي

أكد طلال آل شيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية للأندية)، غياب أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي عن المباراة النهائية للبطولة.

وكان حجازي قد حصل على بطاقتين صفرواين في مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من المسابقة أمام الشباب، والتي شهدت تأهل الاتحاد بعد فوزه بمجموع المباراتين 4 / 3.

وقال آل شيخ في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، أنه وفقا للمادة السادسة من لوائح البطولة، فإنه لا يجوز التدخل بأي شكل في قرارات الحكام، وبالتالي فإن اللاعب سيغيب عن المباراة النهائية التي لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.

وأضاف آل الشيخ: " اذا أردنا أن يحترمنا الجميع، يجب أولًا أن نحترم لوائح البطولة، وألا يكون هناك أي مجاملة، وذلك لمصلحة الأندية ولمصلحة البطولة أيضًا".

وعن تحديد موعد المباراة النهائية للبطولة، أكد آل الشيخ أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للمباراة، لكنه أوضح وجود رغبة داخل الاتحاد العربي لإقامتها في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والتي تقام اليوم الاثنين، في إياب الدور قبل النهائي، حيث كان الفريق المصري قد فاز ذهابا 1 / صفر.