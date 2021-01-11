بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة من لقاح كورونا في 2021

تعتزم شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر إنتاج ملياري جرعة من لقاحهما المضاد لكورونا في العام الحالي ولكن بشروط معينة.

جاء ذلك من خلال وثائق كُشِف عنها النقاب اليوم الاثنين، حيث بعثت بيونتيك بهذه الوثائق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إي سي).

كانت الشركتان تسعيان إلى إنتاج 3ر1 مليار جرعة حتى الان.

وجاء في مستندات الشركة أن شروط زيادة إنتاج الجرعات تتمثل في إدخال تحسينات في أماكن الإنتاج الحالية وزيادة حجمها فضلا عن توافر المزيد من الموردين والشركاء التعاقديين.

وحسب بيانات بيونتيك، فإن العدد المنشود للجرعات يتضمن الزيادة التي تم التصريح بها مؤخرا من خمس إلى ست جرعات في الأمبول الواحد والمعمول به منذ يوم الجمعة الماضي حيث سمحت هيئة الأدوية الأوروبية بأخذ ست جرعات بدلا من خمس من كل أمبول من أمبولات لقاح كورونا.

كانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في ديسمبر الماضي عن إمكانية أخذ ست جرعات بدلا من 5 عن طريق "الملء الزائد" للأمبولات.

وحسب الوثائق التي تم تسليمها إلى هيئة (إس إي سي)، فإن الشركتين اتفقتا حتى الآن على توريد مليار جرعة في هذا العام.

وتمتلك بيونتيك في ألمانيا مواقع إنتاجية في ماينتس وموقعا آخر في ماجدبورج سيعمل ابتداء من أخر فبراير المقبل، بالإضافة إلى موقع في بوس في بلجيكا، فيما تملك فايزر مقرات إنتاج في كالامازو وسان لويس واندوفر وجميعها في الولايات المتحدة.

وأعلنت بيونتيك أن عدد الجرعات التي سلمتها وصل إلى 9ر32 مليون جرعة حتى أمس الأحد.