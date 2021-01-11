النجم الساحلي التونسي ينهي تعاقد المدرب البرازيلي فييرا

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أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم الاثنين فسخ عقد المدرب البرازيلي البرتغالي جورفان فييرا بعد أقل من شهرين من التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

كما انهت إدارة النجم التعاقد أيضا مع مساعد المدرب فيليبي سيلفانو. وسيتولى محمد علي نفخة اللاعب السابق بالنادي قيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام النادي الافريقي ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وأوضح النجم في بيان نشره اليوم الاثنين أنه تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم لأداء ونتائج الفريق.

وكان النجم تعاقد مع فييرا في نوفمبر الماضي وحقق الفريق معه ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد ومني بخسارتين وتنقصه مباراة مؤجلة ضد الصفاقسي.

ويحتل النجم المركز السادس وفي رصيده عشر نقاط متخلفا بست نقاط عن المتصدر الترجي.