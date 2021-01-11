 النجم الساحلي التونسي ينهي تعاقد المدرب البرازيلي فييرا - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

النجم الساحلي التونسي ينهي تعاقد المدرب البرازيلي فييرا

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 11:16 م

أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم الاثنين فسخ عقد المدرب البرازيلي البرتغالي جورفان فييرا بعد أقل من شهرين من التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

كما انهت إدارة النجم التعاقد أيضا مع مساعد المدرب فيليبي سيلفانو. وسيتولى محمد علي نفخة اللاعب السابق بالنادي قيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام النادي الافريقي ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وأوضح النجم في بيان نشره اليوم الاثنين أنه تم اتخاذ القرار بعد عملية تقييم لأداء ونتائج الفريق.

وكان النجم تعاقد مع فييرا في نوفمبر الماضي وحقق الفريق معه ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد ومني بخسارتين وتنقصه مباراة مؤجلة ضد الصفاقسي.

ويحتل النجم المركز السادس وفي رصيده عشر نقاط متخلفا بست نقاط عن المتصدر الترجي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك