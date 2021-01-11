إصابة 4 أشخاص بينهم عجوز وطفلين في حريق منزل بالمنشأة في سوهاج

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شهدت قرية الباجية دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، اندلاع حريق في منزل بسبب ماس كهربائي نتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم عجوز في العقد الثامن من العمر باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج واختناق وغيبوبة وحروق.

جرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا باندلاع حريق في منزل بناحية الباجية دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصري لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل بناحية الباجية دائرة المركز بسبب ماس كهربائي.

نتج عن الحريق إصابة كل من جلال علي تمام (75 سنة) اشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة وهالة أحمد عليو (25 سنة) اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، والطفل أحمد علاء السيد سنة واحدة بحروق من الدرجة الثانية بالفخذ والبطن والظهر بنسبة 50%، وزينب علاء السيد (3 سنوات) باختناق، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.