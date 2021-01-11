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رويترز: مجلس النواب الأمريكي يناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب

وكالات:
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 5:17 م

قال رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس النواب الأمريكي إن جلسة، يوم الأربعاء، ستناقش مسائلة وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي جيم ماكجفرن لشبكة "سي إن إن" الاثنين: "من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود".

وأضاف: "نتوقع طرح القضية على جدول الأعمال يوم الأربعاء. وأتوقع الموافقة عليها"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة، مضيفاً: أنه في هذه الحالة ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام، وبعد 24 ساعة، ستطرح قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.

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