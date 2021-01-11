 الفنانة جومانا مراد تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا - بوابة الشروق
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الفنانة جومانا مراد تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:40 م

أكدت الفنانة جومانا مراد، اليوم الاثنين، تعافيها وأسرتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضوا فترة العزل المنزلي إثر إصابتهم بالفيروس في 26 ديسمبر الماضي.

وقالت جومانا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "الحمدلله لقد تعافيت أنا وأسرتي من فيروس كورونا بعد فترة عزل منزلي قضيناها بين جدران المنزل، مع الإلتزام بتناول بروتوكول العلاج"، مضيفة أن التحاليل الطبية التي أجرتها مؤخرا جاءت نتائجها سلبية.

وكانت النجمة جومانا مراد قد أعلنت في 26 ديسمبر الماضي إصابتها بكورونا وذلك بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية.

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