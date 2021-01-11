فان مارفيك يؤكد جاهزية الإمارات لمواجهة العراق

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره العراقي وديا، والمقرر لها غدا الثلاثاء في ختام معسكر الإعداد المحلي.

وأوضح فان مارفيك في تصريحات نشرتها صحيفة"البيان" الإماراتية، اليوم الاثنين: "معنويات اللاعبين عالية والجميع ظهر بمستوى فني جيد، ونأمل في أن يظهروا بذلك المستوى في المباراة خاصة وأن العراق من المنتخبات القوية".

وتابع المدرب الهولندي :"فضلت خوض مباراة ودية واجدة أمام العراق والتركيز فيها والاستفادة منها فنيا وبدنيا، حتى لا نعرض اللاعبين للإرهاق خاصة وأننا في منتصف الموسم".

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الماليزي بالامارات في 25 مارس، فيما يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 30 من ذات الشهر، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام.