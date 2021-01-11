شكري يستقبل نظراءه الأردني والفرنسي والألماني بقصر الاتحادية

استقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، بقصر التحرير كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيره الألماني هايكو ماس.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الاستقبال يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري الرباعي حول فلسطين في إطار مجموعة ميونخ التي تضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبحث استكمال جهود إجراء مفاوضات فاعلة جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليين تقوم على أساس حل الدولتين.