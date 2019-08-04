إنقاذ 12 طفلا من المياه بعد انقلاب قوارب قبالة ساحل شمالي كاليفورنيا

تمكنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من إنقاذ 12 طفلا من المشاركين في مدرسة إبحار قبالة ساحل شمالي كاليفورنيا بعد ظهرالأحد بعد أن تسببت موجة كبيرة من المياه الباردة في قلب العديد من القوارب الصغيرة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مدرسة الإبحار كانت في دورة حوالي الساعة 4:30 مساءً. عند مصب ميناء سانتا كروز عندما تسببت موجة كبيرة في غرق حوالي أربعة قوارب.

وقالت السلطات أن حوالي 20 شخصا سقطوا في المياه، بينهم 12 طفلا، وفقا لإدارة إطفاء سانتا كروز ومتنزهات ولاية كاليفورنيا.

وأفادت وسائل الإعلام محلية بأن تحذيرا من الأمواج الشديدة قد صدر في وقت سابق يوم الأحد ينذر بوجود موجات خطيرة يمكن أن تصل إلى 8 أمتار أو أعلى على طول الساحل.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.