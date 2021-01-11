الشرطة الألمانية تعثر على متهم في جرائم جنسية داخل حقيبة سيارة

عثرت الشرطة الألمانية الاتحادية على رجل مطلوب للعدالة بأمر اعتقال أوروبي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مختبئا داخل حقيبة سيارة نقل صغيرة خلال تفتيش السيارة عند إحدى نقاط المرور في ولاية بافاريا الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أنه تم إيقاف السيارة التي تحمل لوحة ترخيص من رومانيا على أحد الطرق السريعة بالقرب من بلدة فايدهاوس المتاخمة للحدود التشيكية.

وبحسب بيانات الشرطة، كان هناك عشرة أشخاص في مقصورة الركاب. وعثرت الشرطة أول أمس السبت على رجلين آخرين في حقيبة السيارة بين إطارات وصناديق وحقائب سفر، واتضح أن أحدهما هارب من حُكم بالسجن في رومانيا لمدة عامين.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الشاب المطلوب للعدالة 20 عاما قد اعتدى جنسيا على عدة قاصرين. وقامت السلطات الألمانية بتسليمه إلى السلطات الرومانية.