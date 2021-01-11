زيزو يوضح حقيقة طلب رحيله عن الزمالك

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن رغبته في الرحيل، والحصول على موافقة إدارة النادي بشأن العرض المقدم له من نادي العين الإماراتي.

وكان زيزو قد تلقى عرضا بقيمة مليون و750 ألف دولار من النادي الإماراتي، لكن إدارة الزمالك أغلقت الباب أمام أي مفاوضات بشأن رحيل أي لاعب بالفريق، باستثناء مصطفى محمد لكونه قد حصل على وعد سابق من الإدارة.

وقال زيزو ردا على تصريحات إعلامية لوالده طالب فيها إدارة الزمالك بالموافقة على رحيله: "كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الإعلام، والاجتهادات التي تحدث".

وتابع: "جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي، لولا نادي الزمالك وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".

وأضاف: "سوف أبذل قصارى جهدي في هذا النادي لآخر يوم أنا موجود فيه.. شكرا لكل الناس اللي فاهمة ده وألتمس العذر لكل من ساء الفهم".